| Общество | 10:00 | 22.01.2017 Ежедневный труд каждого и работа на результат - залог будущих побед нашего государства, - Валентин Резниченко Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко поздравил жителей региона с Днем Соборности Украины. «Исторические события 22 января 1919 стали основой для возрождения независимой Украины и утверждения национальной идеи. Сейчас наше государство переживает нелегкие времена. Но мы объединились для позитивных изменений в стране. Сегодня Украина - на новом этапе развития. Осуществляет свой вклад в общее дело и Днепропетровщина. Ежедневный труд каждого и работа на результат - залог будущих побед нашего государства. Желаю вам здоровья, мира, добра и мира. Вместе мы преодолеем все вызовы. В единстве - наша сила!», - говорится в поздравлении главы ДнепрОГА.







facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7