Ежедневный труд каждого и работа на результат - залог будущих побед нашего государства, - Валентин Резниченко

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко поздравил жителей региона с Днем Соборности Украины.

«Исторические события 22 января 1919 стали основой для возрождения независимой Украины и утверждения национальной идеи.

Сейчас наше государство переживает нелегкие времена. Но мы объединились для позитивных изменений в стране.

Сегодня Украина - на новом этапе развития. Осуществляет свой вклад в общее дело и Днепропетровщина. Ежедневный труд каждого и работа на результат - залог будущих побед нашего государства.

Желаю вам здоровья, мира, добра и мира. Вместе мы преодолеем все вызовы. В единстве - наша сила!», - говорится в поздравлении главы ДнепрОГА.







