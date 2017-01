| Общество | 18:21 | 20.01.2017 Какая погода ждет Днепр в ближайшие выходные На выходных (21-22 января) по всей территории Днепропетровской области ожидается потепление, а в субботу ночью пойдет небольшой снег. Очередную волну похолодания синоптики обещают до середины следующей недели. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. В субботу и воскресенье ночью температура воздуха составит -1…-4 градуса, днем – от -3 градусов до 0. В субботу ночью может пойти снег, а в воскресенье днем наоборот будет солнечно и ясно. В понедельник осадков не предвидится. Ночная температура воздуха составит -9 градусов, дневная -3 градуса. Во вторник может снова пойти снег, столбики термометра покажут -6 градусов ночью и -1. В среду, четверг и пятницу снова похолодает и пойдет снег. Ночью мороз может достичь -16 градусов, а днем -12. Также отмечается, что значительное потепление и плюсовую температуру днем стоит ждать только к концу февраля.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7