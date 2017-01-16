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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:21 | 20.01.2017
Какая погода ждет Днепр в ближайшие выходные

На выходных (21-22 января) по всей территории Днепропетровской области ожидается потепление, а в субботу ночью пойдет небольшой снег. Очередную волну похолодания синоптики обещают до середины следующей недели.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В субботу и воскресенье ночью температура воздуха составит -1…-4 градуса, днем – от -3 градусов до 0. В субботу ночью может пойти снег, а в воскресенье днем наоборот будет солнечно и ясно.

В понедельник осадков не предвидится. Ночная температура воздуха составит -9 градусов, дневная -3 градуса. Во вторник может снова пойти снег, столбики термометра покажут -6 градусов ночью и -1.

В среду, четверг и пятницу снова похолодает и пойдет снег. Ночью мороз может достичь -16 градусов, а днем -12.

Также отмечается, что значительное потепление и плюсовую температуру днем стоит ждать только к концу февраля.
 
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