| Общество | 12:07 | 21.01.2017 В Днепре 500 патрульных полицейских отжались 22 раза от земли в честь своей первой годовщины Перед зданием Областной Государственной Администрации патрульные полицейские Днепра получили эстафету # 22PushupChallenge от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков возглавил флешмоб в Днепре из 500 патрульными полицейскими. Полицейские отжались от земли 22 раза. Об этом сообщает Фейсбук Патрульной полиции Днепра. «После флешмоба состоялся праздничный концерт. Лучших полицейских наградили отличиями за их добросовестную службу и верность украинскому народу руководство области и города, Департамент патрульной полиции и днепровское управления патрульной полиции .. Начальник управления Владимир Богонис в своей речи поблагодарил всех, кто в течение года верил, поддерживал, помогал в развитии и развитии патрульной полиции в Днепре», - говориться в сообщении. Справка. Участниками концерта стали: 5-й военный оркестр штаба войск оперативного командования «ВОСТОК», Сообщество барабанщиков Движения «Этнодрайв» талантливые патрульные и днепровские музыканты.

