| Общество | 09:09 | 23.01.2017 Пережаренные тосты и картошка могут вызвать рак, - ученые Эксперты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать рак, передает «Русская служба BBC». Акриламид вырабатывается в том случае, когда крахмалосодержащие продукты жарятся в тостере, на сковороде или на гриле в течение слишком долгого времени или при слишком высокой температуре.

Наиболее высокие уровни содержания акриламида были зафиксированы в продуктах с высоким содержанием крахмала (хлеб, картофель, крупы, пироги, кофе), которые приготавливались при температуре свыше 120 градусов Цельсия. Если хлеб поджаривается в тостере, то чем темнее цвет его корки, тем больше в тосте акриламида, предупреждают ученые. Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли, однако ученые пока не могут с уверенностью сказать, что на человека это вещество оказывает аналогичное влияние.

При этом специалисты FSA опасаются, что в среднем современный человек потребляет слишком большое количество акриламида, и рекомендуют придерживаться здоровой диеты. Акриламид также содержится в табачном дыме, поэтому курильщики потребляют его в три-четыре раза больше, чем некурящие люди. FSA также не рекомендует хранить картофель в холодильнике, так как при низких температурах в нем повышается уровень сахара, что потенциально может привести к росту выработки акриламида при приготовлении блюд.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7