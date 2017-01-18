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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:13 | 23.01.2017
Воспитанники воскресных школ и духовно-просветительских центров Криворожской епархии получили подарки от Фонда Вилкула (ФОТО)

Криворожская епархия и управление образования и науки горисполкома, при поддержке Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» провели ежегодный концерт и выставку «Свет Рождества 2017». В этом году свои творческие работы и художественные номера представили тысяча воспитанников воскресных школ и духовно-просветительских центров Криворожской епархии.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе фонда.

Народный депутат Украины Константин Павлов отметил, что Александр Вилкул особое внимание уделяет детям.

«Поэтому наш Фонд к Рождественским праздникам в этом году провел для ребят Днепропетровщины множество мероприятий и передал тысячи подарков. Для нас большая радость, что мы можем продлить для ребят рождественские праздники. Работы и выступления детей глубоко поразили нас и всех гостей своей искренностью, духовным светом и добром», - отметил он.

Народный депутат подчеркнул, что главная идея таких событий – возрождение духовности, украинских традиций и культуры.

«Вера, любовь и добро объединяют нас даже в самое нелегкое время. Поддерживая настоящие духовные ценности, мы поддерживаем будущее Кривбасса и Украины», - подчеркнул нардеп.

Маша Соколенко, воспитанница воскресной школы сказала: «Мы очень переживали, готовились к выступлению. Все получилось, нам хлопали… Конечно, я люблю подарки. Это здорово!».

Концертная программа оказалась яркой, насыщенной и разнообразной. Своими концертными номерами публику порадовали коллективы всех воскресных школ при храмах Кривого Рога, которые исполняли классические произведения, колядки, народные песни и произведения религиозной тематики. Прекрасно дополнили концерт различными вокальными и хореографическими выступлениями участники художественных коллективов учебных заведений города.

Справочно:

Ко Дню Святого Николая, Новому году и Рождеству при поддержке фонда «Украинская перспектива» в разных городах Днепропетровщины прошли праздничные мероприятия для детей. Поздравления и подарки от Фонда получили тысячи детей из многодетных семей, детей-сирот, инвалидов. В том числе в Терновке представители Фонда поздравили воспитанников воскресной школы храма Иоанна Богослова, а также семьи переселенцев с детьми. В Кривом Роге представители Фонда передали подарки ребятам из школы-интерната №4, а также детям в общественную организацию "Городской Союз инвалидов". Также, в Кривом Роге Фонд «Украинская перспектива» провел масштабный конкурс семейного творчества «Лучшая новогодняя игрушка», в котором приняли участие 520 ребят из многодетных семей, семей переселенцев, детей–инвалидов. Театральное представление и сладкие подарки от народного депутата Александра Вилкула и Фонда «Украинская перспектива» получили 150 детей-инвалидов из криворожских общественных организаций «Веселка» и «Проміньнадії». В Днепре Александр Вилкул подарил подарки воспитанникам Днепровского Дома Малютки №2, в котором живут ВИЧ-инфицированные дети, дети-сироты. В Павлограде Фонд «Украинская перспектива» передал новогодние подарки воспитанникам «Школы Ирины», где обучаются дети с особыми потребностями. А в Петропавловском районе представители Фонда Александра Вилкула поздравили с новосельем и Новым Годом детский дом семейного типа (ДДСТ) Некрасовой, в котором живут 8 приемных детей.

Ранее Фонд Вилкул передал поздравления и подарки более чем тысячи детей – воспитанников воскресных школ Днепропетровщины, в том числе участникам Рождественского фестиваля церковно-приходских школ.


 
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Теги: дети, Днепропетровщина

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