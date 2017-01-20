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| Общество | 15:46 | 23.01.2017
На Днепропетровщине открыли внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО, - Валентин Резниченко

На Днепропетровщине открыли внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО. Масштабная выставка занимает почти 600 квадратных метров. Любимые вещи Героев, фотографии, ордена, форма, оружие и мультимедийный зал, который создает «эффект присутствия». Около 2 тысяч экспонатов выставки рассказывают истории простых жителей области, которые первыми бросились на защиту Родины и стали настоящими Героями. Посетить музей могут все желающие.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Жители Днепропетровщины одними из первых объединились и начали отстаивать независимость Родины. Кто-то ушел добровольцем на фронт, кто-то стал волонтером, кто-то оставил родную больницу и поехал лечить бойцов на фронт. Подвигу каждого жителя области посвящена внутренняя экспозиция Музея АТО. Выставка хранит историю побед и боль утраты. Она - о каждом из нас», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Внутренняя экспозиция, которая называется «Гражданский подвиг жителей Днепропетровщины», занимает почти 600 квадратных метров и насчитывает почти 2 тысячи экспонатов. Она разместилась в трех залах. В первом - вещи жителей области, которые сделали свой вклад в защиту Украины. Здесь инструменты медиков, одежда капелланов, шевроны добровольцев, афиши волонтерских акций, фото военных корреспондентов, детские рисунки.

Во втором зале - фотографии полтысячи погибших Героев. А еще - дорогие их сердцу вещи: любимые шахматы, книга, икона, письмо от матери, мобильный телефон со следом от взрыва. Этот «Зал памяти» посвящен всем, кто отдал жизнь за Украину.

«Я передала в музей бронежилет и именную, пробитую вражеской пулей каску моего мужа. Эти вещи дороги мне, но отдавала, не жалея. Люди должны видеть, какой ценой достается мир в нашем доме. Приходить в музей буду вместе с сыном. Он знает, что его отец - Герой», - поделилась жена погибшего бойца АТО Светлана Губа.

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Сильные эмоции ждут посетителей в мультимедийном зале, созданном по образцу современных европейских музеев. Здесь показывают панорамные документальные фильмы о войне на Востоке. Изображение транслируют сразу на четырех стенах, перенося в эпицентр событий.

«В этой экспозиции не забыли никого - ни бойцов, ни волонтеров, ни врачей. Так и должно быть. Украинцы должны видеть, что воевали такие же простые люди, как они: с открытым сердцем и добрыми глазами. Они выполняли задачи не потому, что любят войну. А потому, что это их долг - защищать Родину», - поделился впечатлениями командир танкового батальона, Герой Украины Евгений Межевикин.

Внутренняя экспозиция Музея АТО находится в Диораме исторического музея им. Яворницкого. Адрес: г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 16.

Уличную экспозицию первого в Украине Музея АТО открыли весной 2016-го. Она называется «Дорогами Донбасса». В центре выставки - военная техника: БТР, медицинская «таблетка», миномет, зенитная установка, военный джип, башня танка, сгоревшая машина. В целом - около 400 экспонатов.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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