| Общество | 16:13 | 23.01.2017 Жительница Днепра отметила 100-летний юбилей В субботу, 21 января, жительница Днепра Ксения Козлова отметила свой 100-летний юбилей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе горсовета Днепра. За свою долгую жизнь Ксения Козлова поработала на железной дороге – сначала разнорабочей, а потом - бухгалтером, потом тоже бухгалтером трудилась в трамвайном депо № 3. Имеет трех внуков и 2 правнуков. Уже более 40 лет женщина живет без мужа, пока она живет с семьей сына.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7