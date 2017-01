| Общество | 17:10 | 23.01.2017 В Днепре у школы отняли часть земли для строительства многоэтажки, - общественники (ВИДЕО) Общественный деятель Алиада Канкава-Мансурова заявила, что в Днепре произошел захват 0,5 га школьной территории, где собираются построить 23-этажный дом. Юрист Василий Пидлужный считает, что сейчас еще есть все шансы, чтобы вернуть СШ №10 ее землю.

