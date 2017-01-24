Вилкул выступил против принятия предложенного властью законопроекта «О государственном языке»

Народный депутат Украины, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул выступил резко против принятия законопроекта «О государственном языке», который 19 января 2016 года внесли в парламент провластные партии.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Он подчеркнул, что этот законопроект в очередной раз раскалывает общество, а также нарушает Конституцию и Европейскую хартию региональных языков, которую ратифицировала Украина.

«Провокационным законопроектом «О государственном языке» власть умышленно уничтожает перспективу возврата Донбасса и Крыма. Нельзя допустить его принятия.

Накануне Дня Соборности депутаты из БПП, Народного Фронта, Самопомощи и Батькивщины СДЕЛАЛИ ШАГ К ОЧЕРЕДНОМУ РАСКОЛУ ОБЩЕСТВА. Они забыли, что у нас более 10 млн русскоязычных граждан и Украина для них-Родина? А идея об языковых инспекторах очень уж похожа на инспекторов по чистоте расы, которые меряли головы циркулями в 30-х годах прошлого столетия. Неужели для того, чтобы развивать украинский язык обязательна система дискриминации? Вот ключевые пункты этого законопроекта:

– украинский язык сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В школах и садиках еще допускается использовать языки нацменьшинств, но в ВУЗах это даже не предусмотрено.

– все культурно-массовые мероприятия проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

- украинский язык - обязательный для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпании обязаны обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ обязаны иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

- в сфере обслуживания (магазины, кафе и т.п.) является обязательным использование украинского языка.

А чтобы это было реализовано, планируется создание еще одного специального контролирующего органа - института Уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться Кабмином на 5 лет.

На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать.

То есть, если работник любого госучреждения ответил, например, пенсионерке не по-украински – штраф от 3400 до 6800 грн.

Заговорил преподаватель ВУЗа (или любой работник образования, науки, культуры, спорта и тд) по-русски – за нарушение языковой политики заплатил штраф от 3400-5100 грн.

СКАЖІТЬ МЕНІ, ЛЮДИ, НАЩО ВЛАДА ЦЕ РОБИТЬ?!!», - написал Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

