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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:58 | 24.01.2017
В Днепре прошел вечер памяти журналиста Александра Черникова, погибшего в зоне АТО

В понедельник, 23 января, в Днепре состоялся вечер памяти журналиста Александра Черникова, который погиб в зоне АТО.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

На мероприятие собралось около сотни человек. Это - родственники, друзья, знакомые Александра и волонтеры.

Вечер памяти назвали «Позывной «Репортер»: жизнь продолжается». На вечере памяти пели песни, читали стихи, показывали отрывки спектаклей. В мероприятии приняли участие хореограф Даниил Белкин, актеры театра «Верим» и студенты театрального колледжа, участник фестиваля «Песни, рожденные в АТО» Сергей Бойко, группы Vidverto и «ТОК» и другие.

Гости вечера пожертвовали более пять 5 тыс. грн, которые передадут на нужды военных, в частности, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, в которой служил Александр Черников.

Александр Черников отправился в зону АТО при мобилизации летом 2014 года. 22 января 2015 года он погиб при захвате блокпоста у села Спартак, в результате обстрела части их роты. Александру было 30 лет, у него остались жена и маленькая дочь.

30 января он был похоронен на Сурско-Литовском кладбище Днепра
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Теги: Днепропетровск, общество, АТО, Днепр

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