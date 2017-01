| Общество | 11:58 | 24.01.2017 В Днепре прошел вечер памяти журналиста Александра Черникова, погибшего в зоне АТО В понедельник, 23 января, в Днепре состоялся вечер памяти журналиста Александра Черникова, который погиб в зоне АТО. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета. На мероприятие собралось около сотни человек. Это - родственники, друзья, знакомые Александра и волонтеры. Вечер памяти назвали «Позывной «Репортер»: жизнь продолжается». На вечере памяти пели песни, читали стихи, показывали отрывки спектаклей. В мероприятии приняли участие хореограф Даниил Белкин, актеры театра «Верим» и студенты театрального колледжа, участник фестиваля «Песни, рожденные в АТО» Сергей Бойко, группы Vidverto и «ТОК» и другие. Гости вечера пожертвовали более пять 5 тыс. грн, которые передадут на нужды военных, в частности, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, в которой служил Александр Черников. Александр Черников отправился в зону АТО при мобилизации летом 2014 года. 22 января 2015 года он погиб при захвате блокпоста у села Спартак, в результате обстрела части их роты. Александру было 30 лет, у него остались жена и маленькая дочь. 30 января он был похоронен на Сурско-Литовском кладбище Днепра. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, АТО, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

