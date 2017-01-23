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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:23 | 24.01.2017
В Украину завезут новые модели LADA

В 2017 году на украинском рынке появятся еще четыре модели российского автопроизводителя, передает «Новое время».

В 2016 году был сокращен модельный ряд автомобилей LADA, представленных в Украине, по целому ряду объективных причин, основными из которых стали сертификация продукции по новым стандартам ЕЭК ООН, вступившим в силу с 1 января 2016 года. А также отмена режима свободной торговли с Российской Федерацией и введение дополнительных антисубсидиционных спецпошлин. Результатом стала временная приостановка поставок некоторых семейств LADA.

На сегодняшний день бренд LADA представлен в Украине внедорожником LADA 4х4 и универсалом - LADA Largus.

В ближайшее время официальный импортер LADA в Украине возобновит поставку в страну со второго квартала 2017 года таких моделей, как LADA Granta и LADA Kalina. А уже во второй половине текущего года можно будет купить седан LADA Vesta и кроссовера LADA X-RAY.
 
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Теги: Украина, транспорт

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