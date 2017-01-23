Погода в Днепре 25 января: пасмурно и ветрено

В среду, 25 января, в Днепре ожидается пасмурная ветреная погода со снегом в дневное время суток. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Укргидрометцентре. Днем температура воздуха составит 0…-2 градуса, ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью термометры покажут -5…-7 градусов, в городе сохранится пасмурная сухая погода. Ветер по-прежнему северо-западный, 7-9 м/с с порывами до 12 м/с. На протяжении дня влажность воздуха составит 85-90%, атмосферное давление 760 мм.рт.ст.

