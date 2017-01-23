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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:11 | 25.01.2017
Если выпускают на свободу убийц, стоит ли удивляться, что на улицах стреляют в 6-летних детей?, - Вилкул

Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул подчеркнул, что власть несет ответственность за сложившуюся криминогенную ситуацию в Днепре и Украине в целом.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«Если выпускают на свободу убийц, стоит ли удивляться, что на улицах стреляют в 6-летних детей? Сегодня в Киеве, после уплаты 1,6 млн грн залога, выпустили на свободу Виту Заверуху, которая проходит по делу об убийстве двух полицейских. Свобода в обмен на 800 тыс грн за каждого убитого полицейского? А в Днепре какие-то отморозки просто на улице стрельнули в 6-летнего ребенка. Малыш, слава Богу, выжил, сейчас находится в реанимации», - отметил Вилкул на своей странице в Facebook.

Нардеп подчеркнул, что зверства и бандитизм все шире захватывают улицы.

«Днепр постоянно в криминальных сводках – убивают полицейских, избивают предпринимателей, сейчас уже стреляют в детей. При этом мэр Филатов окружил себя вооруженными людьми с криминальным прошлым и настоящим. Опасные игры в главаря мафии с людьми, которых не контролируешь».

Вилкул отметил, что представитель Фонда уже выехала в больницу, чтобы оказать помощь родителям.

«Как народный депутат, делаю обращение к главе МВД и Генпрокурору с требованием взять под контроль расследование стрельбы в ребенка и ситуации в Днепре в целом. Это беззаконие необходимо остановить. Люди не должны бояться выходить из дома», - сказал он.

Напомним, что вечером 23 января в Днепре посреди улицы неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика

Позже было установлено, что в ребенка стреляли из пневматического оружия. По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

 
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