| Общество | 13:39 | 25.01.2017 В Украину идет похолодание В ближайшие сутки в Украину принесет похолодание арктический воздух, перемещающийся с севера европейской территории России. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. «Ожидается снижение температуры ночью до -12…-17,градусов в Сумской и Черниговской областях до – 20 градусов, днем – до -8…-13 градусов; в южной части ночью и днем будет -5…-10 градусов. Как уточнила синоптик Наталья Диденко, 25-26 января будет сильный северно-западный и северный ветер, местами даже до штормовых порывов. «Поэтому ощущение реальной температуры автоматически снижайте еще на несколько градусов», – рассказала синоптик. В целом 26 января в Украине будет без существенных осадков, лишь в восточной части ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. В пятницу, 27 января, также в стране будет без существенных осадков, лишь днем в большинстве северных, центральных и Харьковской областях небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью составит -12…-17 градусов, днем – 1…-6 градусов, в восточной части ночью похолодает до -19…-24 градусов, а днем до -8…-13 градусов.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати погода, погода Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7