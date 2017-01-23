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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:39 | 25.01.2017
В Украину идет похолодание

В ближайшие сутки в Украину принесет похолодание арктический воздух, перемещающийся с севера европейской территории России.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

«Ожидается снижение температуры ночью до -12…-17,градусов в Сумской и Черниговской областях до – 20 градусов, днем – до -8…-13 градусов; в южной части ночью и днем будет -5…-10 градусов.

Как уточнила синоптик Наталья Диденко, 25-26 января будет сильный северно-западный и северный ветер, местами даже до штормовых порывов.

«Поэтому ощущение реальной температуры автоматически снижайте еще на несколько градусов», – рассказала синоптик.

В целом 26 января в Украине будет без существенных осадков, лишь в восточной части ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

В пятницу, 27 января, также в стране будет без существенных осадков, лишь днем в большинстве северных, центральных и Харьковской областях небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью составит -12…-17 градусов, днем – 1…-6 градусов, в восточной части ночью похолодает до -19…-24 градусов, а днем до -8…-13 градусов.
 
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Теги: Украина, погода, погода

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