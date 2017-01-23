Спасатели сбили опасные ледяные глыбы с крыши днепровской детской больницы (ФОТО)

Сегодня, 25 января, в Службу спасения «101» поступило сообщение с просьбой о помощи в уборке сосулек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«Так, на территории Днепровской городской детской больницы № 2 по улице Караваева, свисающие с крыши сосульки угрожали окружающим.

На просьбу о помощи откликнулись спасатели 4 и 2 государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС области.

С помощью автолестницы спасатели убрали сосульки с крыши.

К событию было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники», - говорится в сообщении.



