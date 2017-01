| Общество | 13:51 | 25.01.2017 Спасатели сбили опасные ледяные глыбы с крыши днепровской детской больницы (ФОТО) Сегодня, 25 января, в Службу спасения «101» поступило сообщение с просьбой о помощи в уборке сосулек. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. «Так, на территории Днепровской городской детской больницы № 2 по улице Караваева, свисающие с крыши сосульки угрожали окружающим.

На просьбу о помощи откликнулись спасатели 4 и 2 государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС области. С помощью автолестницы спасатели убрали сосульки с крыши. К событию было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники», - говорится в сообщении.

