Днепрян приглашают на курсы «моржей»

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Председатель федерации зимнего плавания «Белый медведь» Алина Левицкая призвала днепрян не ограничиваться купанием на Крещение, а купаться в холодной воде и закаляться регулярно.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Мы ждем всех желающих каждую субботу на Монастырском острове. Там купание проходит на детском пляже. А по воскресениям занятия проводятся на Фрунзенском канале. Начало в 10.00. Занятия проводятся организованно, с танцевальной разминкой, с установкой на счастье и благополучие. Зимние купания очень благотворно сказываются на здоровье, если их проводить правильно», - сказала она.