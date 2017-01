| Общество | 14:40 | 25.01.2017 Днепрян приглашают на курсы «моржей» Председатель федерации зимнего плавания «Белый медведь» Алина Левицкая призвала днепрян не ограничиваться купанием на Крещение, а купаться в холодной воде и закаляться регулярно. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Мы ждем всех желающих каждую субботу на Монастырском острове. Там купание проходит на детском пляже. А по воскресениям занятия проводятся на Фрунзенском канале. Начало в 10.00. Занятия проводятся организованно, с танцевальной разминкой, с установкой на счастье и благополучие. Зимние купания очень благотворно сказываются на здоровье, если их проводить правильно», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати здоровье Теги: доллар Новости Тизерная реклама Loading...

