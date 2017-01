| Общество | 17:43 | 25.01.2017 В Сети распространилось видео с задумчивой морской свинкой (ВИДЕО) В Cети набирает популярность ролик, в котором оператор запечатлел задумчивую морскую свинку рядом со своим жующим собратом. Автор назвал ролик «Когда утром понедельника ты задумываешься куда идет твоя жизнь».

