| Общество | 18:11 | 25.01.2017 В Днепропетровской области спасатели вытащили из снежных заносов три иномарки Во вторник, 24 января, в 21:25 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по трассе «Магдалиновка – Топчино», водитель легкового автомобиля Chevrolet, не справившись с управлением на скользкой дороге, слетел в кювет. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области Подобный вызов произошел позже уже 25 января в 00:00 вблизи поселка Магдалиновка на трассе «Каменское - Петриковка – Магдалиновка», где водитель автомобиля Toyota также не справился с управлением на скользкой дороге и попал на обочину, откуда самостоятельно не мог уехать. В этот же день, 25 января в 10:30 на той же трассе вблизи села Евдокиевка, водитель автомобиля Toyota попал в снежный сугроб. По указанным адресам для оказания помощи было направлены спасатели 40 государственной пожарно-спасательной части. Личный состав пожарно-спасательной части с помощью тросов и спасательной техники помогли выехать автомобилям на проезжую часть.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия, ДТП, ДТП, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7