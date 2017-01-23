В Днепропетровской области спасатели вытащили из снежных заносов три иномарки

Во вторник, 24 января, в 21:25 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по трассе «Магдалиновка – Топчино», водитель легкового автомобиля Chevrolet, не справившись с управлением на скользкой дороге, слетел в кювет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области

Подобный вызов произошел позже уже 25 января в 00:00 вблизи поселка Магдалиновка на трассе «Каменское - Петриковка – Магдалиновка», где водитель автомобиля Toyota также не справился с управлением на скользкой дороге и попал на обочину, откуда самостоятельно не мог уехать.

В этот же день, 25 января в 10:30 на той же трассе вблизи села Евдокиевка, водитель автомобиля Toyota попал в снежный сугроб.

По указанным адресам для оказания помощи было направлены спасатели 40 государственной пожарно-спасательной части.

Личный состав пожарно-спасательной части с помощью тросов и спасательной техники помогли выехать автомобилям на проезжую часть.

