За сутки в зоне АТО ранен боец, двое травмированы

За минувшие сутки, 25 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 48 обстрелов позиций украинских силовиков, в результате чего один военный был ранен, еще двое бойцов – травмированы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтом, Березовой, Водяное и Широкино. Используя реактивные системы Град- «П» обстреляли населенный пункт Красногоровка.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов были обстреляны Троицкое и Новозвановка, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Орехово, Желтое и Новозвановка.

На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицком. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

