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| Общество | 09:23 | 26.01.2017
Четвероногие реабилитологи: дрессированные собаки показали шоу детям из противотуберкулезного санатория (ФОТО)

В среду, 25 января, собаки и кинологи клуба «Антарес» провели шоу для детей из противотуберкулезного санатория.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Этого лабрадора зовут Скиф. Псу всего три года, а он уже спасатель со специальным сертификатом. А еще - помогает в психологической реабилитации детей.

«Это уверенная, вдумчивая, уравновешенная собака, которая дарит атмосферу полного покоя, - рассказала руководитель кинологического отряда Лариса Борисенко. - Дети подбежали к Скифу, начали кричать и толкаться, а потом моментально успокоились. Всем нашлось место на огромном Скифе, чтобы его погладить».

Сегодня четвероногие психологи - в гостях у детей из противотуберкулезного санатория.

Радовать малышей приехали лабрадоры, шелти и рассел-терьер.

Четвероногие показали детям настоящее шоу.

Они танцевали, прыгали и показывали различные трюки.

Готовились к встрече с гостями и дети. Для кинологов и их питомцев - целый концерт.

Погладить и почесать за ушком пушистых артистов могли все желающие.

От общения с собаками у детей - море эмоций.

«Собаки были классные! Они делали трюки. Особенно поразила маленькая собачка, которая смешно подпрыгивала. Хочу, чтобы они приехали еще тысячу раз», - делится впечатлениями 12-летний Егор.

Такое общение со специально обученными собаками - не только развлечение, а и способ реабилитации. Канистерапия давно известна в мире. Вместе с четвероногими люди радуются, успокаиваются, лучше открываются окружающим. Этот метод реабилитации эффективен не только для детей, но и для взрослых, говорят кинологи.


 
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