| Общество | 11:10 | 26.01.2017 У Facebook появился свой раздел «Историй» Социальная сеть Facebook представила раздел «Историй» (Stories) по аналогии с аналогичным сервисом в Instagram и Snapchat, передает Sostav.ua. Пока новый раздел доступен лишь в одной стране – Ирландии, однако в ближайшие месяцы он должен распространиться по всему миру. По предварительной информации, создание раздела могла повлиять популярность Stories в Instagram – всего за пять месяцев своего существования «Историями» стали пользоваться ежедневно 150 млн человек.

