| Общество | 13:17 | 26.01.2017 Как в Днепре изменить имя, фамилию и отчество На сегодняшний день жители Днепропетровщины могут без труда изменить фамилию, имя и отчество. Изменение имени - платная услуга. Если делаете это впервые - придется заплатить 5 гривен 10 копеек, повторно - 51 грн. Существует несколько способов регистрации нового имени. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Для этого необходимо следовать следующему алгоритму: 1. Зайдите на портал igov.org.ua.

2. В разделе «Гражданам: Семья» выберите пункт «Государственная регистрация изменения имени физического лица (фамилии, собственного имени и отчества)».

3. Найдите свой город и способ входа в систему. Это может быть BankID.

4. После входа укажите желаемый отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) для получения услуги, оплатите ее и загрузите квитанцию.

5. Не забудьте загрузить сканы документов, удостоверяющих личность, и указать желаемое имя, фамилия или отчество. Если все верно - вас по электронной почте пригласят в ГРАГС, в письме также пришлют инструкцию. После визита в госорган ждите три месяца. Это время на обработку документов. Далее - опять туда. На первой странице паспорта сделают отметку о том, что он подлежит обмену в течение месяца. Теперь дело за вами - получайте паспорт с новым именем.

