| Общество | 17:19 | 26.01.2017 С начала года на пожарах в Днепропетровской области погибли 24 человека: спасатели обратились к жителям региона Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 26 января в результате пожара, возникшего на улице Высоцкого в Днепре, погибла 2-летняя девочка, а также был госпитализирован 17-летний парень, с предварительным диагнозом «острое отравление угарным газом». В целом, с начала 2017 года в Днепропетровской области произошло 335 пожаров, на которых погибли 24 и травмированы 22 человека. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. Спасатели Днепропетровской области обращаются к гражданам, особенно к родителям: «Уважаемые граждане! Будьте бдительны и соблюдайте все правила пожарной безопасности. Уважаемые родители! Ни в коем случае не оставляйте маленьких детей в одиночестве. Чтобы избежать беды, спасатели советуют вам позаботиться о безопасной культуре поведения своего отпрыска. Говорите и обсуждайте с детьми чрезвычайные события и первые необходимые действия при их возникновении. А если ваш ребенок находится в том возрасте, что не сможет сама о себе позаботиться, пожарные советуют не оставлять ее без присмотра взрослых», - говорится в обращении. Чтобы не допустить пожара, спасатели рекомендуют придерживаться следующих правил. - Сохраняйте спички в местах, недоступных детям;

- Не разрешайте детям разводить костер, самостоятельно включать электронагревательные приборы, использовать газовыми приборами;

- Не допускайте просмотр телепередач, пользование компьютером в отсутствие взрослых;

- Не оставляйте малолетних детей без присмотра;

- Не включайте электроприборы с поврежденным проводом или токоприемником;

- Не заставляют пути эвакуации (лоджии, балконы, коридоры)

- Не храните на балконах легковоспламеняющиеся вещества (бензин, масла, ацетон)

- Научите детей пользоваться телефоном и вызвать экстренные службы: «101», «102», «103».

