Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
27.01.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: « Превышен ли эпидемиологический порог заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Днепропетровской области?»
27.01.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепровский планетарий приглашает горожан отпраздновать Китайский Новый год»
27.01.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Статистика и профилактика таможенных правонарушений. Борьба с контрабандой»
27.01.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Курс доллара в 2017 году: возможен ли возврат к 20?»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:19 | 26.01.2017
С начала года на пожарах в Днепропетровской области погибли 24 человека: спасатели обратились к жителям региона

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 26 января в результате пожара, возникшего на улице Высоцкого в Днепре, погибла 2-летняя девочка, а также был госпитализирован 17-летний парень, с предварительным диагнозом «острое отравление угарным газом». 

В целом, с начала 2017 года в Днепропетровской области произошло 335 пожаров, на которых погибли 24 и травмированы 22 человека.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели Днепропетровской области обращаются к гражданам, особенно к родителям:

«Уважаемые граждане! Будьте бдительны и соблюдайте все правила пожарной безопасности. Уважаемые родители! Ни в коем случае не оставляйте маленьких детей в одиночестве. Чтобы избежать беды, спасатели советуют вам позаботиться о безопасной культуре поведения своего отпрыска. Говорите и обсуждайте с детьми чрезвычайные события и первые необходимые действия при их возникновении. А если ваш ребенок находится в том возрасте, что не сможет сама о себе позаботиться, пожарные советуют не оставлять ее без присмотра взрослых», - говорится в обращении.

Чтобы не допустить пожара, спасатели рекомендуют придерживаться следующих правил.

- Сохраняйте спички в местах, недоступных детям;
- Не разрешайте детям разводить костер, самостоятельно включать электронагревательные приборы, использовать газовыми приборами;
- Не допускайте просмотр телепередач, пользование компьютером в отсутствие взрослых;
- Не оставляйте малолетних детей без присмотра;
- Не включайте электроприборы с поврежденным проводом или токоприемником;
- Не заставляют пути эвакуации (лоджии, балконы, коридоры)
- Не храните на балконах легковоспламеняющиеся вещества (бензин, масла, ацетон)
- Научите детей пользоваться телефоном и вызвать экстренные службы: «101», «102», «103».
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровск, пожар, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
26.01.2017 17:19 С начала года на пожарах в Днепропетровской области погибли 24 человека: спасатели обратились к жителям региона
26.01.2017 14:23 В АНД районе Днепра горела многоэтажка: погиб 2-летний ребенок
25.01.2017 12:18 В Днепропетровской области солдат-контрактник изнасиловал и ограбил 25-летнюю девушку
24.01.2017 11:58 В Днепре прошел вечер памяти журналиста Александра Черникова, погибшего в зоне АТО
24.01.2017 10:13 В Днепре охранник магазина избил посетителя
Последние новости
26.01.2017
17:19		 С начала года на пожарах в Днепропетровской области погибли 24 человека: спасатели обратились к жителям региона
26.01.2017
17:04		 В АНД районе Днепра полиция задержала похитителей горючего
26.01.2017
16:48		 Завтра в Днепр приедет глава украинского Минздрава Супрун
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика