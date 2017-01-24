Украинская ученая получила международную математическую премию

Украинская ученая Марина Вязовская удостоилась «Премии Салемо 2016» за сделанное открытие в области математики.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе МОН.

Известно, что премия является международной, и ежегодно присуждается молодым математикам.

«Премию Салемо» получают ученые, которые делают открытия в сфере научных интересов французского математика Рафаэля Салема.

Касательно Вязовской известно, что она сделала открытие по наиболее плотной упаковке шаров в 8-, а также 24-мерном пространстве с использованием методов модульных форм.

Иначе говоря, она нашла решение упаковки шаров в эвклидовом пространстве.

Задачу эту питались решить многие ученые на протяжении нескольких веков.

Известно также, что ранее эта задача была решена, однако лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

Справка. Марина Вязовская закончила Киевский естественно-научный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

2010-го года защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему «Неровности для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы сфере», а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию «Модулярные функции и особые циклы».