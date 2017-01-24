В Днепре возобновили электроснабжение и отопление в семи многоэтажных домах по ул. Гоголя

Электроснабжение было возобновлено 26 января в 23:00.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.
«Собственник сетей принял профессиональную помощь энергетиков ДТЭК Днепрооблэнерго. Бригада Днепровских горэлектросетей приступила к замене трансформатора. Энергетики закончили работу. Был установлен новый трансформатор», - отметили в энергоснабжающей компании.
В результате возобновления подачи электроэнергии, были запущены котельные.
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