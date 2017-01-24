В Днепре возобновили электроснабжение и отопление в семи многоэтажных домах по ул. Гоголя

Как сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», 25 января в адрес ДТЭК Днепрооблэнерго начали поступать обращения жителей Днепра, проживающих по улицам Гоголя и Паторжинского, об отсутствии электроэнергии. Энергетики компании пытались выяснить причины и характер повреждений оборудования, но собственник сетей - ООО «Новый уровень-777» не допускал специалистов внутрь трансформаторной подстанции для ликвидации аварии, в результате чего 7 многоэтажных домов и 3 котельные около суток оставались без света.

Электроснабжение было возобновлено 26 января в 23:00.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.

«Собственник сетей принял профессиональную помощь энергетиков ДТЭК Днепрооблэнерго. Бригада Днепровских горэлектросетей приступила к замене трансформатора. Энергетики закончили работу. Был установлен новый трансформатор», - отметили в энергоснабжающей компании.

В результате возобновления подачи электроэнергии, были запущены котельные.

