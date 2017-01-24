В Украине хотят вернуть исправительные работы за совершение незначительных преступлений, - Минюст

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов заявил, что нарушителей за совершение незначительных преступлений смогут оставлять на свободе для отбывания наказания в виде общественных работ, штрафов. Соответствующее наказание будет альтернативой заключению, сообщает lb.ua.

«Человек, получивший приговор суда, может получить альтернативное к заключению наказание. Оно может заключаться и в общественных работах, это и штрафы, и невозможность занятия определенных должностей и так далее», - сказал замминистра Денис Чернышов.

Кроме того чиновник отметил, что таким образом государство значительно сэкономит бюджетные средства.

По его словам, на содержание одного заключенного в год государство тратит около 50 тысяч гривен.

Также Денис Чернышов добавил, что в рамках развития службы пробации было создано более 3 тысяч рабочих мест по всей Украине.

