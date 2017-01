| Общество | 09:09 | 27.01.2017 В Украине хотят вернуть исправительные работы за совершение незначительных преступлений, - Минюст Заместитель министра юстиции Денис Чернышов заявил, что нарушителей за совершение незначительных преступлений смогут оставлять на свободе для отбывания наказания в виде общественных работ, штрафов. Соответствующее наказание будет альтернативой заключению, сообщает lb.ua. «Человек, получивший приговор суда, может получить альтернативное к заключению наказание. Оно может заключаться и в общественных работах, это и штрафы, и невозможность занятия определенных должностей и так далее», - сказал замминистра Денис Чернышов. Кроме того чиновник отметил, что таким образом государство значительно сэкономит бюджетные средства. По его словам, на содержание одного заключенного в год государство тратит около 50 тысяч гривен. Также Денис Чернышов добавил, что в рамках развития службы пробации было создано более 3 тысяч рабочих мест по всей Украине.

