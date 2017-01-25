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Экономический эксперт Михаил Крапивко заявил, что на Днепропетровщине в декабре-январе закрылись 20 тыс. ФОПов.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«В Днепропетровской области в декабре-январе прекратили свою деятельность 20 тысяч физических лиц предпринимателей. Из них 90% - это так называемые «спящие» ФОПы. Но это только первая волна. К концу первого квартала 2017 года мы увидим вторую волну, когда начнут закрываться те, кто сейчас еще пытается выжить. И опять мы получим сокращение рабочих мест и покупательской способности. В результате получим бизнес-эмиграции», - сказал он