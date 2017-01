| Общество | 18:18 | 27.01.2017 В Украину пытались провезти 448 т зараженных бананов и цитрусовых В последнее несколько дней возросло количество попыток провезти в Украину продовольственные грузы, зараженные опасным карантинным организмом - средиземноморской плодовой мухой. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. «17 января 2017 года в порту Ильичевск (паромный) были обнаружены зараженные грузы: мандаринов, апельсинов и лимонов весом 88,25 т, 136,45 т и 48,4 т соответственно. Они поступили в Украину из Турции.

20 января в Одесском морском торговом пору средиземноморская плодовая муха была обнаружена в грузах бананов весом 46,4 т, происхождением из Эквадора и 22,7 т происхождением из Коста-Рики. Такой же вредитель 21 января был обнаружен в порту Ильичевск в грузах мандаринов и грейпфрутов происхождением из Турции, весом 72,6 тонн и 23,7 тонн соответственно. 24 января в Киевской области при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту Восточный терминал средиземноморскую плодовую муху обнаружили в грузе апельсинов происхождением из Турции, весом 9,5 тонн. Для недопущения подобных случаев в страны-экспортеры - Эквадор, Коста-Рика и Турция - направлены сообщения о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

