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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:18 | 27.01.2017
В Украину пытались провезти 448 т зараженных бананов и цитрусовых

В последнее несколько дней возросло количество попыток провезти в Украину продовольственные грузы, зараженные опасным карантинным организмом - средиземноморской плодовой мухой.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«17 января 2017 года в порту Ильичевск (паромный) были обнаружены зараженные грузы: мандаринов, апельсинов и лимонов весом 88,25 т, 136,45 т и 48,4 т соответственно. Они поступили в Украину из Турции.
20 января в Одесском морском торговом пору средиземноморская плодовая муха была обнаружена в грузах бананов весом 46,4 т, происхождением из Эквадора и 22,7 т происхождением из Коста-Рики.

Такой же вредитель 21 января был обнаружен в порту Ильичевск в грузах мандаринов и грейпфрутов происхождением из Турции, весом 72,6 тонн и 23,7 тонн соответственно.

24 января в Киевской области при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту Восточный терминал средиземноморскую плодовую муху обнаружили в грузе апельсинов происхождением из Турции, весом 9,5 тонн.

Для недопущения подобных случаев в страны-экспортеры - Эквадор, Коста-Рика и Турция - направлены сообщения о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины. 
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Теги: Украина, здоровье

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