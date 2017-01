| Общество | 11:58 | 30.01.2017 Синоптики предупреждают украинцев о сильных морозах Синоптики предупреждают о похолодании в ближайшие два дня. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укргидрометцентр». Завтра, 31 января, ожидается ночью до -21… -23 градусов на востоке, днем до -12. На севере также будет холодно, так в Сумах столбик термометра опуститься ночью до -23 градусов, днем будет минус 12. В западной части ночью до -10, днем 0 градусов, +3. 1 февраля согласно прогнозам немного потеплеет. На востоке ночью до -19 градусов, днем - 8 градусов.

