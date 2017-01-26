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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:09 | 30.01.2017
Кто из предпринимателей в Украине должен применять РРО в 2017 году (Полный список)

Главный государственный ревизор-инспектор отдела проверок, контроля за наличными операциями управления аудита ГУ ГФС в Днепропетровской области Геннадий Мажаев на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал, кто из предпринимателей в 2017 году обязан применять кассовые аппараты или другие РРО.

«Любые предприятия, работающие на общей системе налогообложения и принимающие платежи наличными или платежными картами (супермаркеты, магазины, кафе и предприятия сферы обслуживания в форме ООО, АО и пр.);

Физлица-предприниматели, работающие на едином налоге (2-я и 3-я группа), если их годовой оборот более 1 млн. грн. (магазины, интернет-магазины, торговые точки и пр., а также сфера услуг и общественного питания)

Предприятия и ФЛП, торгующие подакцизными товарами (в т.ч. спиртными напитками, в число которых входит с 2016 г. и пиво), вне зависимости от оборота. РРО необходим для оформления лицензии (торговые точки, бары, рестораны с продажей пива, других спиртных напитков, сигарет и пр.).

Любые предприятия и ФЛП, торгующие «технически сложными бытовыми товарами», вне зависимости от оборота и организационной формы (интернет-магазины, магазины и торговые точки по продаже техники, электроники, в т.ч. на рынках и пр.).

Предприятия сферы услуг (медицинские центры, стоматологии, спортзалы, химчистки, салоны красоты, SPA и пр.).

Почтово-логистические операторы, курьерские службы и пр., если они принимают оплаты наличными и платежной картой, а также если принимают деньги для дальнейшей передачи продавцу (наложенным платежом)

Терминалы пополнения счета, вендинговые автоматы, водоматы и другие программно-технические комплексы самообслуживания, принимающие наличные оплаты (кроме банковских)
Пункты обмена валют, АЗС и пр.

Исключения:
Разрешается не применять РРО следующим категориям:

Физлица предприниматели (ФОП) - плательщики единого налога 1-й группы; а также 2-й и 3-й групп, если их годовой оборот не превышает 1 млн грн и они не торгуют "технически сложными бытовыми товарами" и подакцизными товарами;
Банковские учреждения при банковских операциях (поскольку их операции уже контролируются НБУ другим способом);
Предприятия, которые ведут расчеты исключительно в безналичной форме (выписка счета с оплатой в кассе банка на расчетный счет предприятия);
При продаже продукции собственного производства (кроме магазинов и общественного питания) - при условии, что продажа проводится через кассу предприятия;
При торговле на рынках (кроме продажи «технически сложных бытовых товаров»);
При продаже проездных билетов с заранее напечатанной стоимостью и серией;
При продаже билетов на культурно-спортивные и развлекательные мероприятия и пр.;
Также в некоторых других случаях согласно ст.9 Закона Украины «О применении РРО», - сказал он.


 
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Теги: Украина, Днепропетровщина

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