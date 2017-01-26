В Украине изменят школьные программы для 5-9 классов

Министерство образования и науки Украины доработает и пересмотрит школьные программы 5-9 классов к маю 2017 года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе МОН.

В ведомстве отмечают, что одной из приоритетных задач реформы школы является обновление учебных программ.

«Школа должна научить детей использовать знания и умения, полученные в процессе обучения, для решения повседневных проблем и жизненных ситуаций, а программы должны быть сформированы таким образом, чтобы основные компетенции пронизывали все содержание образования и делали его прикладным к жизни. В связи с этим возникает задача посмотреть на действующие программы для 5-9 классов под углом зрения компетентностного подхода, а также относительно их соответствия возрастным особенностям учащихся», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 7 февраля планируется сформировать группу модераторов для онлайн обсуждений программ на платформе EdEra и рабочие группы по обновлению программ по предметам.

13-24 февраля действующие учебные программы будут размещены на платформе EdEra для общего обсуждения, где все желающие, авторизовавшись, смогут высказать свои предложения и представить предложения по их модернизации.

Уже в начале мая 2017 новые программы будут представлены на заседании Коллегии МОН.