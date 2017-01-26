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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:11 | 31.01.2017
Минздрав обязал снизить стоимость 89 лекарств

С 1 февраля аптеки будут обязаны продавать 89 наименований лекарственных средств с 21-м действующим веществом не дороже, чем установило правительство. За неисполнение аптекам грозят штрафы, передает 112 канал.

Также в рамках медреформы в Украине должна быть запущена программа реимбурсации - государственной компенсации за покупку лекарств. Это когда врач выписывает пациенту препарат, тот идет в аптеку, получает его бесплатно, а государство затем возмещает поставщику средства. Такая практика существует во многих странах мира, у нас она должна заработать с 1 апреля этого года. Однако прежде правительство намерено добиться адекватных цен.

На первом этапе государственное регулирование цен на лекарства внедряется по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания; сахарный диабет второго типа и бронхиальная астма. Был разработан реестр, куда попали 89 препаратов, разработанных на основании 21 действующего вещества - международного непатентованного названия (МНН). И именно действующее вещество, а не название препарата, врачей обяжут вписывать в рецепты.

В Минздраве надеются, что эти меры смогут сломать коррупционные схемы и побороть монополии на фармацевтическом рынке. На эти препараты и будет распространяться программа реимбурсации, на что в бюджете-2017 заложено 500 млн гривен. То есть, при назначении пациенту лечения доктор обязан не указывать название препарата, которым тот будет лечиться, а выписывать лечащее вещество и его дозировку, а пациент уже сам будет решать, какой препарат покупать.

Но такое решение Кабмина возмутило дистрибьюторов. Торговцы грозятся не поставлять препараты, на которых не смогут заработать. В обращении к правительству они указывают, что «принятое правительством решение о госрегулировании цен на ряд лекарственных средств обескуражило участников фармацевтического рынка из-за нечетких формулировок и неурегулированного вопроса реализации новых правил».

 
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Теги: Украина, здоровье

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