В 17 школах Новомосковска из-за сильных морозов отменили обучение

В Новомосковске из-за сильных морозов отменили занятия в школах. Вынужденные каникулы для старшеклассников пройдут один день, для учеников младших классов - два дня. Все остальные учебные заведения Днепропетровской работают в обычном режиме.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

На вынужденных каникулах оказались более 7 тыс. школьников.

Для старшеклассников отдых продлится один день - 31 января. Ученики 1-4 классов будут отдыхать два дня и начнут обучение 2 февраля.

Вести ли малышей в детсад - остается на усмотрение родителей. В 12 детских садах Новомосковска работают дежурные группы.

