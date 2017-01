| Общество | 14:08 | 31.01.2017 В 17 школах Новомосковска из-за сильных морозов отменили обучение В Новомосковске из-за сильных морозов отменили занятия в школах. Вынужденные каникулы для старшеклассников пройдут один день, для учеников младших классов - два дня. Все остальные учебные заведения Днепропетровской работают в обычном режиме. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. На вынужденных каникулах оказались более 7 тыс. школьников. Для старшеклассников отдых продлится один день - 31 января. Ученики 1-4 классов будут отдыхать два дня и начнут обучение 2 февраля. Вести ли малышей в детсад - остается на усмотрение родителей. В 12 детских садах Новомосковска работают дежурные группы.

