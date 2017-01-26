Стало известно, какие организации вошли в «Рух опору Дніпропетровщини»

На сегодняшний день меморандум о вхождении в «Рух опору Дніпропетровщини» подписали ДОО «Державницька ініціатива Яроша», ДОО «Цивільний корпус «Азов», ОО «ВПК «Айдар» и Днепровский союз ветеранов.

Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» заявил координатор по Днепропетровской области общественной организации «Державницька ініціатива Яроша» Ростислав Винар.

«Отделение «Руху опору» уже создано в Николаевской области, идет работа по созданию отделений в Херсонской и Одесской областях.

У нас уже есть предварительные договоренности о сотрудничестве «Руху опору Дніпропетровщини» с Советом обороны области. Мы хотим скоординировать наши действия в отношении борьбы с сепаратизмом и помощи фронту. Чтобы направить в одно русло работу государственных органов и общественных организаций.

Обращаться можно по адресу: пр. Яворницкого, 71, 3 этаж. Там находится мобилизационный центр и приемная народного депутата Дмитрия Яроша. Мы можем предоставить юридическую помощь тем, кто столкнулся с несправедливым отношением чиновников и пр.», - сказал он.

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