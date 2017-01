| Общество | 14:43 | 31.01.2017 Внеблоковый статус Украины может быть тем уровнем компромисса, на который согласятся все участники Нормандского процесса и который будет приемлем для нас, - Вилкул Народный депутат, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул подчеркнул, что для решения конфликта на Донбассе Украина должна предлагать пути решения, в том числе уровень возможных компромиссов, а не ждать, когда судьбу нашей страны решать без нашего участия. Один из возможных компромиссов – внеблоковый статус Украины. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, передает пресс-служба нардепа. «Сложно вести дискуссию в формате «один против всех». Почему? Потому что я, как и наша фракция в парламенте - единственные, кто реально хочет закончить войну и открыто говорит, что военного пути нет. Пока не реинтегрирован Донбасс, к сожалению, будут гибнуть и страдать люди, падать экономика. И мы не должны довести ситуацию до того, что нашу судьбу решат без нас, считая нас неадекватными. Мы должны предлагать путь и уровень возможных компромиссов. В мировой практике есть прецеденты. Например, Австрия. Когда в 50-х годах прошлого века оттуда выводились советские войска и войска западных союзников, компромисс был в том, что на уровне конституции там был принят нейтралитет.

Внеблоковый статус Украины может быть тем уровнем компромисса, на который согласятся все участники Нормандского процесса и который будет приемлем для нас. Безопасность Украины может быть эффективно обеспечена многосторонними договорами, как, например, у Финляндии, а не участием в военных союзах, в том числе в НАТО», - написал на своей странице Facebook Александр Вилкул.

Депутат подчеркнул, что другого реального пути нет. «Альтернатива – вечно нестабильная нищая страна, фактически выполняющая роль «буферной зоны». Это не наш путь», – сказал он.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7