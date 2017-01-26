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| Общество | 14:43 | 31.01.2017
Внеблоковый статус Украины может быть тем уровнем компромисса, на который согласятся все участники Нормандского процесса и который будет приемлем для нас, - Вилкул

Народный депутат, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул подчеркнул, что для решения конфликта на Донбассе Украина должна предлагать пути решения, в том числе уровень возможных компромиссов, а не ждать, когда судьбу нашей страны решать без нашего участия. Один из возможных компромиссов – внеблоковый статус Украины.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, передает пресс-служба нардепа.

«Сложно вести дискуссию в формате «один против всех». Почему?

Потому что я, как и наша фракция в парламенте - единственные, кто реально хочет закончить войну и открыто говорит, что военного пути нет. Пока не реинтегрирован Донбасс, к сожалению, будут гибнуть и страдать люди, падать экономика. И мы не должны довести ситуацию до того, что нашу судьбу решат без нас, считая нас неадекватными. Мы должны предлагать путь и уровень возможных компромиссов.

В мировой практике есть прецеденты. Например, Австрия.

Когда в 50-х годах прошлого века оттуда выводились советские войска и войска западных союзников, компромисс был в том, что на уровне конституции там был принят нейтралитет.
Внеблоковый статус Украины может быть тем уровнем компромисса, на который согласятся все участники Нормандского процесса и который будет приемлем для нас. Безопасность Украины может быть эффективно обеспечена многосторонними договорами, как, например, у Финляндии, а не участием в военных союзах, в том числе в НАТО», - написал на своей странице Facebook Александр Вилкул.
Депутат подчеркнул, что другого реального пути нет.

«Альтернатива – вечно нестабильная нищая страна, фактически выполняющая роль «буферной зоны». Это не наш путь», – сказал он.


 
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