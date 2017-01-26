Благодаря помощи Дмитрия Погребова экипировке нашего подразделения могли бы позавидовать американские спецназовцы, - десантник

Десантник Юрий Гороховец заявил, что семья Дмитрия Погребова продолжает оказывать финансовую и волонтерскую помощь военнослужащим в зоне АТО. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В 2014 году было очень тяжело воевать, и в психологическом плане в том числе. Между собой говорили о том, что погибаем за то, чтобы богатые жили еще лучше. Так вот, семья Погребовых это мнение изменила. Благодаря им у нас появился тепловизор. Потом они нас отлично экипировали. У нас были летние берцы, маскировочные халаты, термобелье. При этом мы были одеты одинаково. Боеспособность подразделения была очень высокой, никто не болел. Благодаря помощи Дмитрия Погребова экипировке нашего подразделения могли бы позавидовать американские спецназовцы. И сейчас эта помощь не закончилась. Дмитрий и Снежана помогают раненым, закрывают многие вопросы по медицине», - сказал он Читайте также: «Семья Погребовых оказывала дорогостоящую помощь бойцам АТО», - Юрий Кисляк