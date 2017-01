| Общество | 16:11 | 31.01.2017 С 1 февраля сервисные центры МВД начнут выдавать справки о несудимости С 1 февраля сервисные центры МВД по всей Украине начнут выдавать справки об отсутствии судимости. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. Запрос на получение документа можно заполнить непосредственно у администратора территориального сервисного центра МВД независимо от места регистрации. Отмечается, что для получения справки о несудимости необходимо иметь при себе следующие документы: - документ, удостоверяющий личность заявителя и копия;

- для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости.

Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки. Справку можно будет получить бесплатно в течение 30 календарных дней со дня подачи запроса. Ранее в Главном сервисном центре МВД детально объяснили вопрос возможного внедрения изменений в законодательство касательно водительских удостоверений.

