Заявления о наживе Погребова на АТО – свинство и клевета, - участник АТО

Участник АТО, младший сержант, 25 бригада Алексей Юрченко заявил, что обвинения в адрес Дмитрия Погребова и его семьи – это клевета.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Я пошел на войну добровольцем в 2014 году, попал в 25-ю бригаду. Прошел многие боевые точки. В 2015 году демобилизовался, но через полгода призвался второй раз на 6-ю волну, демобилизовался уже в ноябре 2016 года.

Что касается обвинений в адрес депутата горсовета Дмитрия Погребова, то меня возмущают заявления некоего адвоката Алексея Шевчука, который написал, что семья Погребов наживалась на атошниках. Я знаю Дмитрия Вадимовича более 15 лет, когда-то работал на него, но давным-давно разошлись. И тут звонок от Погребова: «Что нужно? Чем помочь?». Нужны были рации, спутниковая связь, карты, одежда, вплоть до влажных салфеток. Такие посылки представляли для нас огромную ценность. Затем благодаря помощи Дмитрия Погребова мы восстанавливали фронтовые машины, собирали из того, что было. Его помощь нашему подразделению неоценима. Примеры можно приводить бесконечно.

Поэтому меня возмущают попытки очернить Дмитрия Погребова и его жену Снежану. Как гражданина меня эти спекуляции сильно возмущают», - сказал он.