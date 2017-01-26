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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:35 | 31.01.2017
К 2040 году Арктика может лишиться морских льдов

В Арктике постоянно увеличивается температура, что может привести к таянию ледников, передают «Комментарии».

Доктор физико-математических наук, заведующий Лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил, что Арктика может лишиться морских льдов в летний период уже к 2040 году.

По его словам, в Арктике теплеет в 2,5-3 раза теплее, чем в среднем на планете.

За последние 30 лет температура увеличивалась на полградуса, а в Арктике - на 1,5.

Ученые отметил, что климат в Арктике подвержен цикличности, в пользу чего свидетельствуют наблюдения 20 века, то цикл потепления и похолодания сейчас находится на максимуме, и температура в Арктике должна пойти на спад. Но если никаких циклов нет, то регион останется без льда.

«Есть возможность, что происходящие сейчас изменения перешли некий порог, после которого уже не будет возврата к тому, что было, а потепление будет продолжаться. Следовательно, существует вероятность того, что к 2030 или 2040 году в Арктике льда летом не будет», - заявил Семенов.

Кроме того, он сообщил, что с 1979 года стало заметно, что площадь морских льдов летом в Арктике сокращается примерно на 10% в десятилетие, то есть за последние 40 лет на 40%, и это чудовищная величина, которая ставит перед наукой большие вопросы», - отметил ученый.
 
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