| Общество | 16:44 | 31.01.2017 Семья Погребова взяла на полное обеспечение семьи десятков переселенцев, - переселенка из Луганска Переселенка из Луганска Светлана Лукьянченко рассказала о помощи Дмитрия Погребова переселенцам. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Я мама двоих детей. Летом 2014 года, когда мы вынуждены были покинуть Луганск, моим сыновьям было 9 лет и 9 месяцев. Муж – горноспасатель, он должен был обеспечить безопасность людей в шахте, поэтому вынужден был остаться. Мы приехали в Днепр. Нам негде было жить, и я пришла в «Допомогу Дніпра». Нас привезли на ул. Кабардинская, 5. Это помещение принадлежит Дмитрию Погребову. Семья Погребова взяла на полное обеспечение семьи десятков переселенцев. Нас там было в разное время от 40 до 60 человек. Погребовы обеспечили нас одеждой, едой, памперсами, школьниками обеспечили всем необходимыми для 1 сентября. Мы там прожили до октября 2015 года. Помогали переселенцам и с работой. Сейчас я считаю Днепр новым местом жительства, не хочу возвращаться в Луганск. Я очень благодарна семье Дмитрия Погребова за ту помощь, которая была оказана моей семье. Благодаря им Днепр стал для меня городом открытых дверей и добрых людей», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

