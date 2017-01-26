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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:14 | 31.01.2017
В Днепре заработал гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки

В Днепре заработал гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

Учитывая ситуацию, которая сложилась в «серой» зоне в областном совете заработал гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки. Функционирует он в помещении приемной областного совета, по адресу: г. Днепр, пр. Поля, 2.

Приобщиться к помощи могут все жители Днепра и области.

Офицер отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Схід» Борис Кутовой сообщил, что в настоящее время жители Авдеевки больше всего нуждаются в химических согревающих пакетах, термоодеяле, теплой одежде, шарфах, термосах, продуктовых наборах для потребления без разогрева и др. И уже сегодня будет отправлен первый гуманитарный груз.

«Ситуация на грани гуманитарной катастрофы, люди в сильные морозы остались без тепла и света, поэтому медлить с помощью нельзя! На счету каждая минута, поэтому уже сегодня выезжаем к Авдеевки с первым гуманитарным грузом », - отметил Борис Кутовой.

По словам заместителя председателя облсовета Мгера Куюмчяна, сейчас в Авдеевке плохая связь, поэтому после приезда представителя руководства командования« Схід », сможем лучше координировать свои действия в поставке гуманитарной помощи и получать достоверную информацию.

«Украина должна быть единой не на словах, а на деле. Днепропетровщина всегда была броней в защите целостности государства. Поэтому и сейчас мы должны помочь нашим соотечественникам, мы должны демонстрировать всему миру - мы едины! Поэтому областная власть создает штаб. Призываю каждого жителя не оставаться равнодушными к чужой беде », - обратился к соотечественникам Глеб Пригунов.

Тел.для справок: 742-57-93
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Теги: Днепр

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