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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:32 | 31.01.2017
Гран-при «Международной Киноассамблеи на Днепре-2017» удостоен фильм документальный фильм «Сирия. Здесь был рай»

В Днепре 29 января 2017 года завершила свою работу «Международная Киноассамблея на Днепре-2017».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ЦПК «Лествица».

На протяжении четырех дней было показано 25 документальных фильмов.

«Зрители смогли насладиться умными, тонкими, пронзительными фильмами, которые рассказывают о людских судьбах, открытиях, радостях и трагедиях, о поиске человеком своего места в этом мире и открытии вечных ценностей. Каждый смог сам оценить, насколько важны и интересны эти фильмы», - говорится в сообщении.

Частники Киноассамблеии были отмечены дипломами и специальными призами, а также благословенными грамотами правящего архиерея Днепропетровской епархии.

Награды вручали митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, президент «Киноассамблеи» – народный депутат Украины Андрей Шипко и ее директор– заслуженный работник культуры Украины протоиерей Игорь Собко.

ИТОГИ «МЕЖДУНАРОДНОЙ КИНОАССАМБЛЕИ НА ДНЕПРЕ – 2017»:

•Гран-при«Золотая Кинолествица» – документальныйфильм «Сирия: здесь был рай»(2016 г.), режиссер–Игорь Калядин (Россия).

•Первая премия «Серебряная Кинолествица» – документальный фильм «Спасти и сохранить» (2016 г.), главный редактор– Антон Никитин (Украина, телеканал «Интер»)

•Вторая премия «Бронзовая Кинолествица» – документальныйфильм «Паутина смерти»(2016 г.), режиссер – Светлана Резвушкина (Россия).

•Третья премия«Кинолествица» – документальныйфильм «Фотографии, изменившие жизнь» (из цикла «Свидетели и судьи»)(2015 г.), режиссер – Владимир Орлов (Беларусь).
 
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Теги: Днепр

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