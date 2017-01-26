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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:27 | 01.02.2017
Украина возглавила Совбез ООН

Украина с сегодняшнего дня возглавила Совет безопасности (Совбез) Организации Объединенных Наций (ООН) на один месяц, передает «РБК-Украина»

В январе в Совбезе ООН председательствовала Швеция. Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов Организации. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами Совбеза. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них. Непостоянные члены Совбеза избираются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов Генассамблеи.

Украину избрали временным членом Совбеза ООН в октябре 2015 года. В ходе голосования страна получила 177 голосов при 118 необходимых. Вместе с Украиной в Совбез ООН были также избраны Сенегал, Япония, Египет и Уругвай.

Роль президента Совбеза ООН Глава Совета Безопасности ООН определяет повестку дня заседаний и представляет Совбез в других органах ООН и международных организациях.

Президент имеет право делать заявления и ноты, используемые как декларация о намерениях, которые потом весь Совет Безопасности может принять. После Украины председательство в Совбезе будет идти в таком порядке: Великобритания, США, Уругвай, Боливия, Китай, Египет, Эфиопия, Франция, Италия, Япония.

 
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Теги: Украина, общество

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