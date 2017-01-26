Информация о наличии у противника в Луганске ПЗРК не была донесена до командования АТЦ в полном объеме и установленном порядке, - полковник ОК «Схід» Андрей Шаволин

26 января в Павлоградском горрайонном суде завершились дебаты по делу генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности, приведшей к гибели 40 десантников и 9 членов экипажа самолета ИЛ-76 над аэропортом Луганска в июне 2014 года.

Офицер управления оперативного командования «Схід», полковник Андрей Шаволин отметил, что информация о наличии у противника переносных ракетно-зенитных комплексов не была донесена командованию антитеррористического центра в установленном порядке.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Оценка противника базируется не только на логических выводах, но и точных расчетах и только тогда она может стать базой для выработки правильного решения. Информация, которая поступила в штаб АТЦ от представителей Службы Безопасности Украины и начальника разведки сектора «А» была, во-первых, неполной, а во-вторых – необработанной. И самое главное, эта информация не была доведена в установленном порядке и объеме руководящему составу штаба АТЦ. Поэтому говорить о достоверности данной информации можно было лишь после проведения доразведки или получения информации из 2 или больше источников. Поэтому сформировать выводы по оценке противника для принятия верного решения в в тот момент не было», - рассказал военнослужащий.

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Напомним, что 14 июня 2014 года над аэропортом Луганска был сбит военно-транспортный самолет ИЛ-76 с военнослужащими. В результате теракта погибли 40 военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.