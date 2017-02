| Общество | 13:22 | 01.02.2017 В Днепре СБУ задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях (ВИДЕО) Сотрудники СБУ задержали в Днепре администратора сепаратистских групп в соцсетях. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. «В 2014 году 27-летний работник филиала российской ИТ- компании через Интернет познакомился с террористами «ДНР/ЛНР», которые воюют против Украины на востоке страны. Выполняя задание боевиков, злоумышленник создал и администрировал группы в социальных сетей, где распространял материалы направлены на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России. Также соратник террористов собирал и передавал подельникам данные об общественно-политической и социальной ситуации в Днепропетровской области», - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

