| Общество | 13:28 | 01.02.2017 Спасатели Днепропетровской области сформировали отряд для оказания помощи жителям Авдеевки Пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области Дарья Гречищева сообщила, что от ГУ ГСЧС в Днепропетровской области был сформирован отряд из 20 человек личного состава и 8 единиц техники, который полностью готов к оказанию помощи жителям Авдеевки. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Также подготовлено 4 электростанции и 5 палаток для разворачивания пунктов обогрева с буржуйками, столами, кроватями. Также отправили питьевую бутулированную воду», - сказала она.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7