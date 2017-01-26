Спасатели Днепропетровской области сформировали отряд для оказания помощи жителям Авдеевки

Пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области Дарья Гречищева сообщила, что от ГУ ГСЧС в Днепропетровской области был сформирован отряд из 20 человек личного состава и 8 единиц техники, который полностью готов к оказанию помощи жителям Авдеевки.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Также подготовлено 4 электростанции и 5 палаток для разворачивания пунктов обогрева с буржуйками, столами, кроватями. Также отправили питьевую бутулированную воду», - сказала она.

