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| Общество | 14:31 | 01.02.2017
Вовремя переданные показания счетчика – гарантия точности расчетов при оплате за свет

ДТЭК Днепрооблэнерго напоминает своим клиентам о максимально простом способе самостоятельно управлять расчетами за электроэнергию, чтобы получать точную сумму счета к оплате, а не прогнозируемую. Это даст уверенность в правильности расчетов при трехуровневой системе тарифов на электроэнергию.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.

Сообщается, что со стороны клиента необходим один шаг - фиксировать показания прибора учета электроэнергии на 1-е число каждого месяца и передавать информацию в компанию несколькими удобными способами:

- через интернет-сервис «Личный кабинет бытового клиента» на сайте компании www.doe.com.ua. При использовании сервиса зарегистрированный пользователь может внести показания счетчика с 1-го по 12-ое число месяца, при этом важно указывать дату снятия показаний 1-е число;

- в контакт-центр компании по электронной почте callcenter@dtek.com, указав в письме вместе с показаниями свой лицевой счет или домашний адрес;

- отправив бесплатное СМС-сообщение (при наличии SMS-договора) с текстом «1#Показания» (только цифры, например 1#000952). Заключить договор можно в центре обслуживания абонентов Вашего района.
 
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