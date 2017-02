| Общество | 14:31 | 01.02.2017 Вовремя переданные показания счетчика – гарантия точности расчетов при оплате за свет ДТЭК Днепрооблэнерго напоминает своим клиентам о максимально простом способе самостоятельно управлять расчетами за электроэнергию, чтобы получать точную сумму счета к оплате, а не прогнозируемую. Это даст уверенность в правильности расчетов при трехуровневой системе тарифов на электроэнергию. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго. Сообщается, что со стороны клиента необходим один шаг - фиксировать показания прибора учета электроэнергии на 1-е число каждого месяца и передавать информацию в компанию несколькими удобными способами: - через интернет-сервис «Личный кабинет бытового клиента» на сайте компании www.doe.com.ua. При использовании сервиса зарегистрированный пользователь может внести показания счетчика с 1-го по 12-ое число месяца, при этом важно указывать дату снятия показаний 1-е число; - в контакт-центр компании по электронной почте callcenter@dtek.com, указав в письме вместе с показаниями свой лицевой счет или домашний адрес; - отправив бесплатное СМС-сообщение (при наличии SMS-договора) с текстом «1#Показания» (только цифры, например 1#000952). Заключить договор можно в центре обслуживания абонентов Вашего района.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7