В Минюсте готовятся продать два СИЗО

|
Министерство юстиции объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минюста.
«2 февраля в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства будет объявлено о начале сбора проектных предложений по строительству новых следственных изоляторов в Киеве и Львове», - говорится в сообщении.
Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова и заместитель министра юстиции Денис Чернышев намерены обнародовать пошаговый механизм реализации предложенного проекта государственно-частного партнерства.