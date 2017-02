| Общество | 15:25 | 01.02.2017 В Минюсте готовятся продать два СИЗО Министерство юстиции объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минюста. «2 февраля в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства будет объявлено о начале сбора проектных предложений по строительству новых следственных изоляторов в Киеве и Львове», - говорится в сообщении. Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова и заместитель министра юстиции Денис Чернышев намерены обнародовать пошаговый механизм реализации предложенного проекта государственно-частного партнерства. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

