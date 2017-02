| Общество | 16:46 | 01.02.2017 В Днепре будут петь песни легендарного Утесова: где и когда Он дружил с самыми одиозными фигурами своего времени, ему подпевала вся страна, а билеты на его концерты стоили бешеных денег. Песни легендарного Леонида Утесова исполнят в филармонии Днепра. Гранд-шоу состоится 7 февраля. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Концерт расскажет о трех периодах жизни и творчества Леонида Утесова. Первый - юность и молодость артиста. Он встречался с самыми одиозными фигурами того времени и пел для всех: от публики филармонии до воровских «малин». Второй период - после выхода на экран фильма «Веселые ребята», песни из которого пела вся страна. «Сердце, тебе не хочется покоя» и «Черная стрелка, белый циферблат» популярные по сей день. Третий период - легендарный. Когда Утесов вместе со своим оркестром, приезжал на гастроли в Одессу, на вокзале его встречали полгорода. А билеты на концерты стоили бешеных денег. На концерте в филармонии Днепра у каждого периода будет свой исполнитель. Партию юного Утесова будет петь лауреат международного конкурса Вадим Кочетков. Партию Утесова в расцвете сил - Владислав Мартынов, Утесова-легенды - заслуженный артист Украины Александр Мирошниченко. Выступать будет и джаз-оркестр филармонии DNIPRO BAND. Режиссер, автор сценария и ведущий - народный артист Украины Иван Шепелев. Гранд-шоу состоится 7 февраля в 19.00. Адрес: г. Днепр, ул. Воскресенская, 6 Телефоны для справок: 372-96-20, 372-96-40.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати культура, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7