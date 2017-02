| Общество | 17:15 | 01.02.2017 Кабмин удвоил выплаты семьям погибших и пострадавшим на Евромайдане Правительство на заседании в среду урегулировало вопрос выплаты в 2017 году одноразовой денежной помощи пострадавшим и членам семей погибших участников Евромайдана, передает Lb.ua. Выплаты, привязанные к размеру прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года, увеличены вдвое. Семьи погибших вместо 100 прожиточных минимумов теперь получат 200 (320 тыс. грн). Те, кто получил тяжелые повреждения, вместо 50 прожиточных минимумов получат 100 минимумов (160 тыс. грн). Тем, кто получил повреждения средней тяжести, вместо 25 прожиточных минимумов установлена помощь в размере 50 прожиточных минимумом (80 тыс. грн). Те, кто получил легкие телесные повреждения, побои, истязания, получат вместо 15 прожиточных минимумов 30 (48 тыс. грн). Премьер Владимир Гройсман отметил, что решение было принято по результатам встречи с пострадавшими на Евромайдане. Напомним, выплаты семьям погибших и пострадавшим на Евромайдане осуществляются с 2014 года. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

